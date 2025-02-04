Обвиняемый в убийстве пасынок Стаса Намина поменял фамилию после ареста. Об этом сообщает РИА Новости.

Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман отказался от фамилии Микоян и поменял ее, об этом рассказал источник, знакомый с материалами дела. Известно, что мужчина сделал это уже после ареста.

Напомним, осенью 2023 года Роман Микоян совершил двойное убийство — он зарезал бабушку, которой приехал помогать на дачу из-за конфликта, а после брата, которому рассказал по телефону о случившемся. По словам музыканта Стаса Намина, он не общался с пасынком много лет и никогда не считал его родственником.

Ранее мы писали о том, что следователи раскрыли детали нападения сына Стаса Намина на родственников. Также были проведены экспертизы, которые признали мужчину вменяемым в момент убийства.