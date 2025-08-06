Известны результаты экспертизы травм бизнесмена, пострадавшего в кафе от Федора Смолова

Завершена экспертиза травм бизнесмена Владимира Кузьминова, пострадавшего в кафе от рук футболиста Федора Смолова. Их квалифицировали как средней степени тяжести.

Об этом узнал сайт mk.ru.

Экспертизу завершили недавно, специалисты изучили врачебные выписки пострадавшего. Согласно заключению, мужчина получил односторонний двойной перелом нижней челюсти. Такая травма оценивается как средней степени тяжести и подпадает под статью 112 УК РФ. Речь идет об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Наказание по ней предусматривает ограничение свободы до трех лет, принудительные работы, арест до 6 месяцев или лишение свободы до 3 лет.

Напомним, 28 мая Смолов с кулаками набросился на бизнесмена из Челябинска, мужчину госпитализировали. Перед конфликтом футболист пытался познакомиться с девушкой, но она отвергла общение. Тогда спортсмен стал громко шутить в ее адрес, а бизнесмены за соседним столом сделали ему замечание.

Ранее Смолов принес публичные извинения и назвал свое поведение непозволительным.