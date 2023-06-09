Пассажир отказался платить за проезд в автобусе и устроил драку с водителем на проезжей части

В Нижнем Тагиле водитель автобуса и пассажир устроили драку прямо на проезжей части. Кадры инцидента опубликовали в Сети. О подробностях сообщается на сайте E1.ru.

По данным источника, конфликт начался на остановке, а после перерос в драку на проезжей части. Очевидцы рассказали журналистам, что потасовка быстро закончилась, но участников успели заснять на видео.

«Кажется, никто из участников серьезно не пострадал, — цитирует жителя портал «Инцидент Нижний Тагил».

Отмечается, что водитель автобуса и пассажир подрались из-за того, что мужчина не оплатил проезд. Журналисты обратились за комментарием в администрацию города. Там рассказали, что по информации компании-перевозчика «ТАС», пассажир неадекватно себя вел в салоне автобуса, а после первый ударил водителя.

«Тому пришлось защищаться и отгонять мужчину от автобуса и других пассажиров. Сейчас в компании по этому инциденту проводят проверку», – добавили в администрации Нижнего Тагила.

Ранее мы писали о том, как в Санкт-Петербурге мужчина избил в общественном транспорте свою сожительницу, но многочисленных травм на теле жертвы ему показалось недостаточно. Как только женщину доставили в больницу, он проник к ней в палату и пырнул ее ножом.

Еще один случай произошел в Екатеринбурге. Там трое мужчин в автобусе отрезали ножом волосы школьнику. Видео с места происшествия попало в Сеть. На кадрах видно, как мужчина обрезает ножом волосы подростку. Очевидцы при этом утверждают, что их было трое. Они говорят, что все началось с конфликта. Молодой человек и трое пассажиров бурно выясняли отношения.