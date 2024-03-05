В Волгограде школьница попала в больницу с переломом позвоночника после поездки в лифте

В Волгограде 15-летняя школьница сломала позвоночник во время поездки в лифте. Она спускалась с 13 этажа, но внезапно подъемная машина резко остановилась.

Подробности инцидента приводит сайт Kp.ru.

Происшествие случилось в доме на улице Репина. Школьница зашла в кабину и спускалась вниз, но лифт затормозил, и девочка упала. После остановки лифт снова поехал вниз.

Пострадавшая позвала на помощь, ее госпитализировали. Школьница лечится в травматологическом отделении детской больницы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Компетентным органам предстоит найти виновника ситуации.

По данным сайта V1.RU, жильцы дома не раз сталкивались с проблемной работой лифта. На прошлой неделе несколько человек застряли в кабине: сначала лифт трясло, потом он упал на один-два этажа. В феврале с похожим сталкивались и другие жильцы.

Известно, что подъемник ввели в эксплуатацию через несколько месяцев после сдачи дома. Инциденты с ним начались в феврале.

Предварительный осмотр показал, что лифт исправен. По одной из версий, случившееся стало следствием скачка напряжения. Что именно случилось с механизмом, покажет экспертиза.

Ранее в Москве лифт с женщиной и ребенком рухнул в шахту.