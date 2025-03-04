Пару пенсионеров нашли мертвыми в собственной квартире под Красноярском

Тела пожилой супружеской пары обнаружили в квартире в Минусинске Красноярского края. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, на телах погибших зафиксированы колотые раны — от ножа или ножниц. Пенсионеров нашли родственники, которые решили навестить их после неудачных попыток дозвониться.

Подозреваемые в настоящий момент отсутствуют, на месте работает оперативная группа. Устанавливаются подробности случившегося.

Ранее мы писали, что в Краснодарском крае квартирант проломил голову 85-летней пенсионерке. Возбуждено уголовное дело.

Также сообщалось, что в Подмосковье подросток пережил клиническую смерть после чистки клавиатуры. Несовершеннолетнего забрали в больницу.