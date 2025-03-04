Опубликовано 04 марта 2025, 16:261 мин.
Пару пенсионеров нашли мертвыми в собственной квартире под Красноярском
В квартире в Минусинске нашли изрезанные тела двух пенсионеров.
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Тела пожилой супружеской пары обнаружили в квартире в Минусинске Красноярского края. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации источника, на телах погибших зафиксированы колотые раны — от ножа или ножниц. Пенсионеров нашли родственники, которые решили навестить их после неудачных попыток дозвониться.
Подозреваемые в настоящий момент отсутствуют, на месте работает оперативная группа. Устанавливаются подробности случившегося.
Ранее мы писали, что в Краснодарском крае квартирант проломил голову 85-летней пенсионерке. Возбуждено уголовное дело.
Также сообщалось, что в Подмосковье подросток пережил клиническую смерть после чистки клавиатуры. Несовершеннолетнего забрали в больницу.