В Подмосковье подросток пережил клиническую смерть после чистки клавиатуры

В Подмосковье 14-летний подросток пережил клиническую смерть после того, как решил почистить клавиатуру. Предварительно, он надышался средством, которым протирал устройство, а также освежителем воздуха.

Как сообщает Telegram-канал Mash, несовершеннолетний приводил клавиатуру в порядок вместе с другом. Приятель пострадавшего рассказал, что они использовали для чистки специальное средство. А когда оно закончилось, мальчики решили взять освежитель с ароматом морской волны.

Надышавшись этим «коктейлем», один из подростков почувствовал недомогание. Он потерял сознание, появились судороги. А после школьник и вовсе перестал дышать. Чтобы спасти ребенка, вызвали бригаду скорой помощи. Врачи приехали оперативно и успели реанимировать мальчика.

После случившегося несовершеннолетнего забрали в больницу. Его состояние на данный момент не уточняется.

Ранее в Красноярске полиция заинтересовалась подростком, который собирался сжечь паспорт ради лайков в соцсети.