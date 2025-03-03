Опубликовано 03 марта 2025, 14:051 мин.
В Краснодарском крае квартирант проломил голову 85-летней пенсионерке
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В Краснодарском крае мужчина убил 85-летнюю пенсионерку, у которой квартировался. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как уточняется, инцидент произошел в станице Камышеватская Ейского района. Молодой человек употребил алкосодержащие вещества и проломил пожилой женщине голову. Ее труп обнаружила внучка.
«Рядом с телом погибший находился нетрезвый квартирант, которого незадолго до убийства женщина приютила у себя дома», — рассказал источник РЕН ТВ.
По данным канала, подозреваемый уже задержан. Им оказался уже ранее судимый 54-летний житель станицы. Возбуждено уголовное дело.
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