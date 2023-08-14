Параплан совершил жесткую посадку и повредил дом под Санкт-Петербургом

Под Санкт-Петербургом параплан совершил жесткую посадку и повредил дом с линиями электропередач. Пилот при этом не получил травмы. Об этом сообщает издание 47news.

По данным источника, все произошло в садоводстве «Березка-2» 13 августа. Вечером параплан приземлился на дом, которому теперь требуется ремонт. Были повреждены не только крыша и ограда, но также линия электропередач. Отмечается, что пилот не пострадал. По мнению экстренных служб, ему очень повезло.

Пилот не получил серьезных травм в отличие от своего коллеги, который потерпел крушение под Сосновым Бором. Сообщается, что он упал в Финский залив, а после был госпитализирован с различными травмами. Это произошло в мае 2023 года.

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