Купил билет на зиплайн: мужчина разбился насмерть, прокатившись на аттракционе

В Челябинской области мужчина разбился насмерть на аттракционе в экстрим-парке. Он приобрел билет на зиплайн, который представляет собой скоростной спуск по стальному канату – в данном случае важно, чтобы человек был надежно закреплен.

О происшествии первым сообщило агентство Ura.ru.

Трагедия случилась на Айских притесах днем 14 июля.

«Мужчина сорвался с зиплайна», - рассказал источник.

Очевидцы рассказали, что аттракцион предпочитали любители острых ощущений. После смерти человека его закрыли.

По информации сайта aif.ru, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть человека. В настоящее время устанавливают обстоятельства гибели посетителя аттракциона, а также ответственных за безопасность.

Сайт Cheltv.ru написал, что погибший – житель Сатки. Во время спуска над ущельем он врезался в лестницу и скончался от многочисленных травм.

Ранее мы писали, что в Челябинске семилетнему мальчику отрезало часть пальца на аттракционе.