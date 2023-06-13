Втайне от всех заменил парашют: появились подробности гибели бизнесмена на подмосковном аэродроме

52-летний парашютист Сергей Цыганов, совершавший свой второй прыжок с 4 тысяч метров, разбился при выполнении разворота. Выяснилось, что мужчина заменил парашют на более быстрый.

Об этом сообщает mk.ru.

Бизнесмен из Рязани 11 июня около 11 часов утра приехал на аэродром. В составе группы из 20 человек на вертолете Ми-8 поднялся на высоту 4 тысячи метров, откуда и совершил прыжок.

Несколько человек, которые выполняли диагональное перемещение, чтобы воссоздать воздушный элемент «крыло», опускались на землю. На высоте около 100 метров от земли на скоростном пилотировании бизнесмен попытался совершить разгон-разворот, но на скорости ударился о землю. Находившиеся на земле люди сразу вызвали медика аэродрома и скорую помощь.

Цыганов был госпитализирован, однако его жизнь не удалось спасти.

Впоследствии было выяснено, что втайне от всех бизнесмен поменял свой парашют на более быстрый. До этого в этот же день мужчина совершил и другой прыжок. Желая повторить успех и результат, Сергей не смог справиться с маневром.

Также известно, что мужчина проживал со своей семьей в Рязани. Парашютным спортом он занимался с 1995 года, совершив около 1800 прыжков.

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России начата проверка по факту гибели парашютиста.

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