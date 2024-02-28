Папу Римского доставили в больницу

Папу Франциского доставили в больницу в Риме. Об этом сообщает агентство ANSA.

По данным источника, 87-летний понтифик ранее был вынужден пропустить чтение на своей еженедельной аудиенции, поручив данную задачу своему помощнику. Он также объяснил верующим, что по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем.

«Я все еще немного простужен, поэтому я попросил монсеньора Чампанелли прочитать сегодняшнюю катехизацию», — приводятся слова папы.

Сейчас папу доставили в медучреждение для обследования с симптомами гриппа.

Ранее стало известно, что в Москве госпитализировали телеведущую Ангелину Вовк из-за обострения хронической болезни.

Также сообщалось, что основателя группы «На-На» Бари Алибасова доставили в больницу с инсультом.