Обострение хронической болезни: известная телеведущая Ангелина Вовк попала в больницу

Известная телеведущая и диктор Ангелина Вовк попала в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным СМИ, срочная медицинская помощь потребовалась 81-летней знаменитости. Ее экстренно доставили в одно из медучреждение столицы РФ.

У Вовк произошло обострение хронической болезни. О каком именно недуге идет речь, пока не говорится. Кроме того, у Ангелины возникли проблемы с бронхами. Также известно, что в скором времени телеведущую планируют перевести в профильное отделение из обычного.

Ранее Бари Алибасов-младший рассказал о состоянии госпитализированного отца. По его словам, в настоящий момент жизни артиста ничего не угрожает. Он находится под наблюдением врачей.