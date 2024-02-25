Основателя группы «На-На» Бари Алибасова госпитализировали с инсультом. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным журналистов, 76-летнему артисту стало плохо днем. Ему вызвали скорую помощь, прибывшие на место медики приняли решение госпитализировать Бари Алибасова. По предварительным данным, у него диагностировали инсульт.

Сообщается, что в момент госпитализации артист находился в состоянии оглушения.

Последний раз проблемы со здоровьем у Бари Алибасова возникали в ноябре 2023 года. Тогда СМИ сообщали, что у артиста обнаружили опухоль в репродуктивной системе. Алибасову провели экстренную операцию и выписали из больницы. Тогда артист только отшучивался по поводу своего здоровья.

Ранее мы писали о том, что Бари Алибасов отдал все свои деньги седьмой жене-сиделке.