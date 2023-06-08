Пакет на голове: тело мужчины нашли в каршеринговой машине на западе Москвы

Очевидцы обнаружили в каршеринговой машине марки Geely на западе Москвы на Барвихинской улице мужчину с пакетом на голове. Об этом сообщается на сайте телеканала «360» со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что все произошло ночью 8 июня. По данным источника, на соседнем кресле находился газовый баллон, а сама машина была закрыта изнутри.

Очевидцы вызвали сотрудников правоохранительных органов. Сейчас устанавливаются все подробности случившегося.

Ранее мы писали о том, что мать из Рязани родила дочь ночью в лесу и выбросила в пакете. Беременная девушка из поселка Совхоз им. Ленина в ночь на 7 июня ушла в лес, чтобы родить малыша. Такое необычное место она выбрала, потому что не хотела привлекать внимание и воспитывать ребенка. Около четырех утра все произошло, а после молодая мать завернула младенца в мешок, а потом сбежала.

Еще один случай произошел в Москве. Там парень избил младшего брата до сотрясения мозга из-за маминых оладушков. Как стало известно источнику, вечером 6 июня мама мальчиков решила порадовать их и напекла пышных блинчиков. Однако трапеза сразу не задалась. Братья не смогли поделить угощения и стали выяснять, кому должно достаться больше. В ходе конфликта старший из них решил забрать себе еду при помощи применения насилия. Он несколько раз ударил ребенка по голове, из-за чего его состояние резко ухудшилось.