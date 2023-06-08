В Москве парень избил младшего брата до сотрясения мозга из-за маминых оладушков

В московскую больницу доставили 13-летнего подростка с серьезными травмами. Их он получил во время ссоры со старшим братом, которая началась из-за оладушков. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.

Как стало известно источнику, вечером 6 июня мама мальчиков решила порадовать их и напекла пышных блинчиков. Однако трапеза сразу не задалась. Братья не смогли поделить угощения и стали выяснять, кому должно достаться больше. В ходе конфликта старший из них решил забрать себе еду при помощи применения насилия. Он несколько раз ударил ребенка по голове, из-за чего его состояние резко ухудшилось.

В итоге подростка госпитализировали. В клинике провели обследование и выявили у него сотрясение мозга, а также ушиб мягких тканей головы и шеи. В случившемся теперь разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее на юге Москвы девятиклассник выстрелил своему другу в лоб. По предварительной информации, оружие могло быть игрушечным. Однако мальчик все равно получил ушиб и был доставлен в больницу. Отметим, что после произошедшего школьник скрылся.