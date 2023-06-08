Мать из Рязани родила дочь ночью в лесу и выбросила в пакете

Молодая жительница Рязанской области отправилась рожать в лес и оставила младенца там умирать. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

По данным источника, беременная девушка из поселка Совхоз им. Ленина в ночь на 7 июня ушла в лес, чтобы родить малыша. Такое необычное место она выбрала, потому что не хотела привлекать внимание и воспитывать ребенка. Около четырех утра все произошло, а после молодая мать завернула младенца в мешок, а потом сбежала.

Отмечается, что ребенка спасло чудо. Его вовремя обнаружили в лесу и привезли в медицинское учреждение, где не выявили никаких серьезных проблем со здоровьем.

Жительницу тоже удалось найти. Ее не арестовали, но возбудили уголовное дело.

В начале 2023 года в Брянске произошел подобный случай. Там 28-летняя девушка хотела избавиться от новорожденного и оставила его в пакете на обочине дороги. В отношении жительницы было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Ранее мы писали о том, что в Сургуте беременная женщина устроила драку на детской площадке, защищая дочь от сверстника. Дочь зачинщицы потасовки играла с другими детьми во дворе. В какой-то момент у нее произошел конфликт с мальчиком, и она побежала жаловаться маме. Россиянка не стала игнорировать поведение обидчика девочки и решила разобраться.