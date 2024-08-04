Пациенту клиники в Москве повредили мозг во время пластической операции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

29-летний пациент из Санкт-Петербурга обратился в московскую клинику с просьбой о коррекции формы лба. Однако специалист Центра пластической хирургии во время операции повредил оболочку мозга мужчины.

Как сообщают журналисты, прибывшая на место скорая помощь госпитализировала пострадавшего в больницу. Врачи диагностировали у него открытую проникающую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней тяжести и кровоизлияние в мозг.

После неудачной операции в клинику пришли следователи. Известно, что хирургическое вмешательство проводил внештатный специалист.

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