Россиянка дернула рукой и едва не умерла из-за потери крови

В подмосковных Мытищах местная жительница чуть не умерла из-за потери крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Уточняется, что 33-летняя пациентка поступила в больницу с резким болезненным увеличением груди. Оказалось, что внутри у нее кровотечение. Женщина неудачно дернула рукой и сосуд лопнул, а кровь вытекала в капсулу грудного импланта. Ситуация не оставляла медикам времени на размышления, поскольку кровопотеря составила свыше полулитра.

Во время операции под наркозом, которая длилась 40 минут, врачи достали имплантат по старому рубцу, выявили кровоточащие сосуды и остановили кровотечение. После этого специалисты установили имплант на старое место.

В настоящий момент пациентка чувствует себя хорошо.

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