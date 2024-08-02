СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 02 августа 2024, 18:09
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Подыскивал жертв среди юных футболистов: фельдшер предстанет перед судом за разнузданность и педофилию

В Подмосковье фельдшеру грозит срок за развратные вечеринки с юными футболистами.
Подыскивал жертв среди юных футболистов: фельдшер предстанет перед судом за разнузданность и педофилию

© Freepik

Закрытый судебный процесс начался над фельдшером в Подмосковье. Мужчину обвиняют в педофилии. Он устраивал развратные вечеринки с детьми и снимал происходящее на видео, передает mk.ru.

По данным СМИ, фигурант уголовного дела подыскивал себе жертв на футбольном поле. Первой жертвой фельдшера стала 17-летняя девочка. Он приглашал ее к себе домой и заставлял вступать в интимную связь с другими несовершеннолетними. При этом он угощал подростков наркотическими веществами.

Один раз школьница ослушалась и не пришла к мужчине домой. Тогда он решил наказать явившихся к нему мальчиков. Он изнасиловал непослушных подростков, которые пришли на вечеринку без знакомой.

Через некоторое время пострадавший футболист рассказал о случившемся. Фельдшера задержали. Свою вину он не признает.

Ранее в Подмосковье мужчина изнасиловал дочь более 50 раз. Издевательства продолжались в течение года.

Источник фото:Freepik
Источник:mk.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
педофилия
врач