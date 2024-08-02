Подыскивал жертв среди юных футболистов: фельдшер предстанет перед судом за разнузданность и педофилию

Закрытый судебный процесс начался над фельдшером в Подмосковье. Мужчину обвиняют в педофилии. Он устраивал развратные вечеринки с детьми и снимал происходящее на видео, передает mk.ru.

По данным СМИ, фигурант уголовного дела подыскивал себе жертв на футбольном поле. Первой жертвой фельдшера стала 17-летняя девочка. Он приглашал ее к себе домой и заставлял вступать в интимную связь с другими несовершеннолетними. При этом он угощал подростков наркотическими веществами.

Один раз школьница ослушалась и не пришла к мужчине домой. Тогда он решил наказать явившихся к нему мальчиков. Он изнасиловал непослушных подростков, которые пришли на вечеринку без знакомой.

Через некоторое время пострадавший футболист рассказал о случившемся. Фельдшера задержали. Свою вину он не признает.

Ранее в Подмосковье мужчина изнасиловал дочь более 50 раз. Издевательства продолжались в течение года.