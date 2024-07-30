Девушка провела ночь под кондиционером и попала в больницу с тонзиллитом

24-летняя туристка по имени Лиана Фостер провела ночь под кондиционером во время отдыха в Турции, после чего попала в больницу. Об этом пишет издание The Sun.

По данным источника, во время отдыха с семьей в Анталии девушка включила на ночь кондиционер на небольшую мощность. Утром она столкнулась со слабостью, у нее был озноб и болело горло. Мать обнаружила во рту путешественницы белые пятна и отвезла ее к врачу.

Когда Фостер оказалась в больнице, у нее диагностировали острый тонзиллит. Специалисты считают, что болезнь развилась из-за кондиционера.

Уточняется, что при неправильном уходе в кондиционерах могут скапливаться опасные бактерии, которые провоцируют возникновение инфекций. При заражении люди начинают испытывать боль в горле, сухость во рту, затрудненное дыхание, раздражение кожи, головную боль или усталость.

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