Латвийский блогер выкрал дочь у матери и приплыл в Россию на плоту просить убежища

Латвийский блогер выкрал дочь у матери и сбежал с ребенком в Россию. На днях они с пятилетней наследницей припылил на плоту и попросили убежища. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, житель Латвии забрал ребенка у матери и сбежал за границу. Отмечается, что суд встал на сторону женщины и оставил дочь с ней, а с отцом малышка могла видеться лишь по выходным. Но блогер не согласился с таким решением.

Напомним, что недавно в СМИ появилась информация о том, что мужчина добрался до России на плоту и попросил убежища. Он был не один, а с ребенком. Он сообщил, что ему угрожали криминальные элементы Латвии, а кроме того, подозревали в шпионаже.

Знакомый рассказал, что в Латвии блогер подвергался уголовному преследованию. Почему мужчина избрал такой экстремальный способ попасть на территорию РФ, пока неизвестно.

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