Пациентка центра лечения зависимостей обвинила охранника в изнасиловании и спаивании

В Подмосковье 40-летняя пациентка частной клиники по лечению зависимостей обвинила охранника в изнасиловании и спаивании. Она обратилась с обвинениями в полицию. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, москвичка познакомилась с сотрудником медицинского центра во время прохождения курса лечения от алкогольной зависимости. После завершения реабилитации и выписки, мужчина пригласил ее на свидание. 7 марта он заказал для нее такси до отеля в деревне Борисовка под Подольском, где предложил ей употребить алкоголь.

9 марта женщина попыталась покинуть отель, но охранник заставил ее снова выпить и изнасиловал ее. Только утром 10 марта женщина смогла добраться до своего дома и обратилась в полицию.

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Также стало известно, что дворник напоил шестиклассницу и надругался над ней в Ленобласти. Девочка призналась, что отправилась к 16-летней приятельнице на ночевку, и во время этих посиделок мужчина спаивал несовершеннолетних.