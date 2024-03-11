Дворник напоил шестиклассницу и надругался над ней в Ленобласти

В Ленобласти шестиклассница рассказала о надругательствах со стороны отчима соседки, который работает дворником. Она призналась, что отправилась к 16-летней приятельнице на ночевку, и во время этих посиделок мужчина спаивал несовершеннолетних. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным источника, девочка поделилась с матерью, что к ней начал приставать отчим соседки, когда она уже легла спать. Перед этим он выпил немало алкоголя и наливал школьницам. Как заверила пострадавшая, он платил по 500 рублей за каждый стакан. Вскоре от спиртного юной гостье стало плохо, и она пошла отдыхать. Однако долго одна она не была, так как к ней присоединился мужчина.

После случившегося девочка рассказала обо всем подруге, но та не поверила ей. Тогда она вернулась домой и призналась матери, что над ней надругались. Женщина отправилась в полицию, и подозреваемого задержали.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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