«Накрыла волна эмоций»: Татьяна Бакальчук высказалась о пожаре на складе «Вайлдберриз» в Шушарах

Татьяна Бакальчук высказалась о пожаре на складе «Вайлдберриз» в Шушарах.

Основательница маркетплейса в уходящем году столкнулась с рядом трудностей. В начале 2024-го Татьяна говорила, что к новости о пожаре она отнеслась спокойно. Однако сейчас она призналась, что произошедшее событие восприняла довольно нервно.

Тогда на вопросы журналистов Татьяна старалась не отвечать. Сейчас предпринимательница решила рассказать о том, что на тот момент она была действительно шокирована, а когда осознала происходящее, отдала волю чувствам и эмоциям. Подробности приводит StarHit.

«Когда в начале 2024 года случился крупный пожар на нашем огромном складе в Шушарах — у меня не было ни истерик, ни „Боже мой, что делать?“ Была четкая ясность ума, я помню по минутам, что делала первые два часа. У меня эмоций было ноль, чисто как машина все делала. И только когда я четко поняла, что все — пожар потушен, жертв нет, все нормально, и по всем направлениям у нас все закрыто, я расслабилась. Меня накрыла волна эмоций, я рыдала», — заявила Татьяна.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Ким вынуждена была ограничить себя в питании.

Также сообщалось, что Бакальчук сравнил свои отношения с Татьяной Ким с фильмом «Мистер и миссис Смит».