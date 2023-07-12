Пациент наркологического отделения пытался освободить другого с помощью спичек и устроил пожар

В Нижегородской области один из пациентов наркологического отделения пытался помочь другому сбежать, но устроил пожар. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

По данным источника, мужчина пытался пережечь спичками ремни фиксации. Об этом его попросил человек, который тоже проходил лечение. Что-то пошло не так и вспыхнул пожар. Закованный ремнями пациент получил серьезные ожоги дыхательных путей и 70 % тела.

Отмечается, что изначально мужчину зафиксировали ремнями для безопасности других пациентов и его самого.

В результате пострадавшего доставили в реанимацию. На данный момент сотрудники правоохранительных органов работают с мужчиной, который устроил пожар.

Ранее мы писали о том, что в Орловской области приехавший на лечение пациент избил собственного отца. Известно, что 36-летний мужчина прибыл в медицинский центр вместе с отцом, который пытался поместить сына на лечение. В итоге виновник поездки напал на папу и сотрудников учреждения, так что им пришлось нажать тревожную кнопку и вызвать правоохранительные органы.

Еще один случай произошел в Иркутской области. Там пациент тубдиспансера сбежал из больницы, чтобы не остаться без урожая. Отмечается, что судебные приставы приехали домой к больному и обнаружили его на грядках. Как оказалось, он сбежал из-под надзора, поскольку опасался остаться без урожая, не посадив картофель.