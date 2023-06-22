В Орловской области приехавший на лечение пациент избил собственного отца

В Заводском районе Орла мужчина, который приехал на лечение, напал на своего отца и избил.

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на сайт регионального управления Росгвардии.

Известно, что 36-летний мужчина прибыл в медицинский центр вместе с отцом, который пытался поместить сына на лечение. В итоге виновник поездки напал на папу и сотрудников учреждения, так что им пришлось нажать тревожную кнопку и вызвать правоохранительные органы.

Наряд Росгвардии смог успокоить агрессивного пациента, его доставили в участок.

Информация о тяжести нанесенных отцу травм пока не сообщалась.

Недавно мы писали, как ранее судимый мужчина сначала откусил ухо таксисту, а после напал на установщика окон, который якобы зло на него посмотрел. В итоге работающему с фасадом зданий мужчине агрессор откусил часть носа, которую, к сожалению, не удалось пришить обратно, поскольку ткань умерла.