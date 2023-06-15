В Иркутской области пациент тубдиспансера сбежал из больницы, чтобы не остаться без урожая

В Иркутской области больной туберкулезом сбежал из больницы, чтобы посадить картошку. Сбежавшего мужчину вернули судебные приставы и оставили его на принудительное лечение.

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по региону.

Местный житель отказывался уезжать на лечение, после того как получил направление в туберкулезный диспансер. Его дело было рассмотрено в суде и он на год был принудительно помещен в медицинское учреждение для лечения.

Через 8 месяцев сотрудники больницы сообщили в правоохранительные органы, что пациент сбежал. Тогда судебные приставы приехали домой к больному и обнаружили его на грядках. Как оказалось, он сбежал из-под надзора, поскольку опасался остаться без урожая, не посадив картофель. Вызванный специальный транспорт доставил мужчину обратно в медучреждение. Забрали его уже после того, как все грядки были засажены.

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