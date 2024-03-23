«Специально вырулил»: уезжавшие из «Крокуса» террористы намеренно сбили ребенка на глазах у матери

Пережившая теракт посетительница «Крокуса» рассказала, как террористы, уезжая с места преступления на белом автомобиле, намеренно сбили ее ребенка. Сейчас несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии, передает РЕН ТВ.

Женщина в беседе с журналистами заявила, что после начала стрельбы ей вместе с сыном удалось быстро покинуть концертный зал. Когда россиянка подумала, что получилось спастись, на ее ребенка «специально вырулил» белый автомобиль, на котором террористы покидали место преступления.

В результате наезда мальчик получил травмы. В настоящий момент за его жизнь борются врачи.

«Очень надеюсь, что возмездие к ним придет», — сказала женщина.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел накануне вечером, 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в здание концертного зала, устроили стрельбу и пожар. В результате атаки были убиты более 100 человек. Количество погибших продолжает с каждым часом расти.

Ранее один из задержанных злоумышленников рассказал во время допроса, что пошел на массовое убийство ради 500 тысяч рублей. Часть суммы мужчине перевели до начала теракта.