Озвучена причина смерти двухлетней девочки, которая скончалась после прививки

Двухлетняя девочка из Северной столицы скончалась после того, как ей сделали прививку. Тело ребенка отправили на экспертизу. По предварительным данным, малышки не стало в результате «внезапной сердечной смерти». Об этом сообщает Фонтанка.

Важно отметить, что экспертиза на этом не закончена. Еще в течение месяца специальная комиссия будет заниматься установлением причины остановки сердца девочки.

Вакцинация от коклюша, столбняка и дифтерии плохо сказалась на состоянии двухлетней малышки. Ребенка оставили в больнице под наблюдением врачей, однако 28-летняя мать отказалась от госпитализации и решила отвезти дочку домой.

8 октября девочке стало еще хуже. Женщина повторно обратилась за помощью медиков, но спасти ребенка не удалось. Этим случаем заинтересовалась полиция. Известно, что семья, в которой росла малышка, является неполной, но не стоит на учете как неблагополучная.

Ранее мы писали, что в Архангельске 37-летний мужчина попытался задушить школьницу прямо на улице. Девочку спасли прохожие.