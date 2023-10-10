В Архангельске мужчина пытался задушить 12-летнюю школьницу на глазах у прохожих

В Архангельске 37-летний мужчина напал на 12-летнюю девочку на улице и хотел ее задушить. Школьнице удалось спастись благодаря помощи прохожих. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам случайной свидетельницы происходящего, злоумышленник набросился на ребенка около дома, а затем начал его душить. Женщина передала эту информацию полицейским.

Стражи правопорядка практически сразу задержали мужчину. Как оказалось, в момент нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным источника, преступник накинул на шею девочки некую удавку, но проходившие мимо люди помогли жертве высвободиться из его рук.

Позже выяснилось, что мужчина ранее был судим за разбой, грабеж, истязание и угрозу убийством.

Похожий случай произошел в Уфе. 14-летнюю девочку задушили, а потом спрятали ее тело в багажнике. Мать школьницы заявила в полицию о пропаже ребенка. Одним из подозреваемых является сводный брат девочки. Он перестал выходить на связь после смерти сестры.