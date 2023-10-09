Ответственно подошел к первому уроку: школьника с портфелем нашли на обочине дороги в три часа ночи

Школьник из Красноярского края пошел на уроки в три часа ночи. Мальчика нашли сотрудники ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Все произошло в поселке Балахта. Будильник «перемотал время» и вынудил ребенка встать с кровати раньше обычного. Недолго думая, мальчик пошел в школу, хотя на часах было только полчетвертого.

Полицейские заметили ребенка с портфелем на обочине дороги и спросили, откуда он идет. Школьник ответил, что шел из дома на уроки. Стражи правопорядка решили подвезти мальчика. Сонная мама сильно удивилась, когда увидела сына, вернувшегося со школы еще до первого урока.

Ранее мы писали, что в Химках пьяный водитель врезался в стену алкомаркета на первом этаже жилого дома. Машина загорелась, однако мужчине удалось спастись. Ему помог случайный свидетель аварии. Пострадавшего госпитализировали, у него обнаружили перелом ноги и челюсти.

Похожий случай был в Бурятии. Пьяный водитель иномарки не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль перевернулся, а мужчина сбежал с места ДТП, бросив жену и ребенка, которые находились в машине.