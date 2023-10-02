Сбежал, потому что испугался: пьяный водитель бросил в перевернутой машине жену и ребенка

Водитель иномарки Toyota в Бурятии не справился с управлением и съехал в кювет. В машине, помимо мужчины, находились его жена и годовалый ребенок. В результате случившегося транспортное средство перевернулось, а глава семейства сбежал с места ДТП, передает Telegram-канал Babr Mash.

Автомобилем, который съехал в кювет, управлял 27-летний россиянин. Мужчина, по предварительным данным, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. После того как машина вылетела с трассы и привернулась, водитель скрылся с места ДТП, оставив там годовалого сына и жену. Авторы канала, разместившие информацию об аварии, пишут, что глава семейства испугался.

Пострадавшие мать и ребенок получили помощь благодаря очевидцам. Люди, проезжавшие мимо перевернутой машины, вызвали экстренные службы. Медики зафиксировали у женщины и малыша ушибы и ссадины. Глава семейства был задержан правоохранителями.

Ранее в Калининграде водитель сбил 12-летнего велосипедиста. Мужчина не стал помогать мальчику и скрылся с места ДТП.