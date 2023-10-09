Решил продлить веселые выходные: пьяный водитель врезался в алкомаркет

В Химках мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, решил сесть за руль автомобиля и врезался в алкомаркет, который находился на первом этаже жилого дома. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Авария произошла утром 9 октября. 31-летний водитель, еще не протрезвевший с выходных, протаранил вход закрытого магазина с алкоголем. Транспортное средство загорелось, но мужчина смог спастись. Его вытащил случайный свидетель ДТП, который жил как раз в том доме, куда врезалась машина.

Пострадавшего 31-летнего мужчину отправили в больницу. Врачи обнаружили у него перелом ноги и челюсти.

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