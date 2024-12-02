Отравились ядом: следствие окончательно установило причину гибели четырех детей в Красноярском крае

Следствие окончательно установило причину смерти четырех детей в семье в Красноярском крае. Несовершеннолетние скончались в результате попадания в организм инсектицида.

Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Получены результаты экспертизы – ее проводило Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы.

«Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия», - сообщили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается. Будет дана оценка действиям отца.

Напомним, 21 сентября госпитализировали семью из шестерых человек. В тот же день скончались 13-летняя девочка и 6-летний мальчик. На следующий умерла их 11-летняя сестра. 23 сентября не стало четвертого ребенка – 12-летней девочки.

Известно, что отец погибших обработал дом средством от насекомых. Его жена на тот момент была беременна пятым. 14 ноября она родила - малыш здоров, отравление на ребенке не сказалось.

Прощание с детьми прошло 30 сентября. Жители села Красная Сопка пришли на церемонию и молча складывали цветы у четырех гробов. Детей похоронили в общей могиле.