ПОХОРОНИЛИ
Опубликовано 30 сентября 2024, 09:39
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Подходят к четырем гробикам по очереди: в Красноярском крае прощаются с погибшими из-за отравления детьми

В Красноярском крае хоронят четырех детей, которые умерли после отравления .
Подходят к четырем гробикам по очереди: в Красноярском крае прощаются с погибшими из-за отравления детьми

© Freepik

Похороны четверых детей из одной семьи, погибших при отравлении веществом для устранения насекомых, проходят в селе Красная Сопка Красноярского края. Проститься с ними пришли толпы местных жителей, передает mk.ru.

Церемония прощания с несовершеннолетними проходит у Дома культуры. Селяне, собравшиеся проводить детей в последний путь, молча складывают цветы и стоят у гробиков. После похорон несовершеннолетних все отправятся в сам ДК, где пройдут поминки.

Сегодня в селе Красная Сопка объявлен траур. Четверо детей отравились и попали в больницу после ужина пельменями и курицей. Все они впоследствии скончались, их родители выжили.

Их выписали из больницы, где они тоже лежали с отравлением. Мать, потерявшая четырех детей, беременна; она находится на девятом месяце беременности.

Источник фото:Freepik
Источник:mk.ru
Автор:Артем Хохлов
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