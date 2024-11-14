Мать детей, погибших от дихлофоса в Красноярском крае, родила пятого ребенка

В Красноярском крае в семье, где в сентябре погибли четверо детей, произошло пополнение. Мама умерших родила пятого ребенка. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

21 сентября в селе Красная Сопка произошла трагедия. После ужина пельменями в больницу была доставлена с отравлением семья. Взрослые выжили, а вот дети 6, 11, 12 и 13 лет умерли. Установлено, что причиной мог стать дихлофос, который отец несовершеннолетних распылил и плохо проветрил комнаты.

30 сентября детей похоронили в общей могиле. После случившегося супруги временно съехали из дома, так как затеяли там ремонт. А недавно стало известно, что у них родился ребенок. 32-летняя россиянка родила мальчика. Отмечается, что он полностью здоров, и отравление матери никак на нем не сказалось. На данный момент они живут в селе Большая Сосновка.

К слову, мама погибших детей тяжело переживала трагедию. В СМИ писали, что женщина после того, как очнулась, не переставала плакать.

Ранее под Смоленском слесарь-сантехник пытался похитить пятилетнего ребенка.