Отправили в психбольницу: россиянку подозревают в изнасиловании 5-летнего мальчика

В Санкт-Петербурге отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу им. Кащенко подозреваемую в изнасиловании 5-летнего ребенка.

40-летнюю женщину подозревают в изнасиловании ребенка в 2023 года. Следствие полагает, что она совершила противоправные действия в отношении малолетнего в квартире на улице Пограничника Гарькавого, пишет 78.ru.

Женщину задержали накануне. Против нее возбуждено уголовное дело. Меру пресечения подозреваемой пока не избрали, но поместили в психиатрическую больницу.

До этого в Канале 87-летнюю учительницу Барбару Бакстер признали виновной в совращении пяти школьников. Окончательный приговор женщине вынесут 20 мая.

Также мы писали, что школьника из Иловли обвинили в изнасиловании чиновницы после новогодней гулянки.