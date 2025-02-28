В Волгоградской области чиновники позвали на корпоратив школьника и обвинили его в изнасиловании

В Иловле Волгоградской области разразился скандал — местные чиновники якобы позвали на новогодний корпоратив несовершеннолетнего Деда Мороза, а после обвинили его в изнасиловании сотрудницы администрации. В истории разбирался портал E1.ru.

В начале января в социальных сетях стало расходиться сообщение жительницы Иловли по имени Екатерина. По ее данным, муниципальные чиновники пригласили «для увеселения» на мероприятие школьника, который играл роль сказочного персонажа, а после окончания гулянки отправился провожать одну из сильно захмелевших чиновниц домой.

«Поскольку сама не могла идти, ее провожали до дома этот подросток и знакомая девушка. Девушка сразу ушла, а подросток, возможно, остался, никто не знает. Но утром принесли заявление в полицию об изнасиловании», — рассказала Екатерина.

По данные E1.ru, правоохранители просили «потерпевшую» забрать заявление, однако та не согласилась — как предполагают некоторые, с целью «собрать денег» с родителей подростка. Юношу в итоге арестовали, и, как сообщается, теперь он действительно проходит по делу в статусе подозреваемого.

Жители Иловли и представители и районной думы, как пишет E1.ru, оказались шокированы этим происшествием. Более всего граждан возмущает тот факт, что в администрации достаточно взрослых мужчин, которые могли взять на себя исполнение роли Деда Мороза.

«Не его вина, что его подпоили взрослые тетки и дядьки, работники администрации, это беспредел, за который должен ответить глава администрации», — отмечает придавшую истории огласку Екатерина.

В региональной полиции и СК по Волгоградской области от комментариев отказываются, утверждает E1.ru.

Ранее мы писали о том, что за изнасилование к 15,5 года тюрьмы приговорили звезду сериала «Половое воспитание» Александра Ветсвуда.