87-летнюю учительницу судят за насилие над пятью школьниками

В Канаде 87-летнюю учительницу Барбару Бакстер признали виновной в совращении пяти школьников, сообщает Burlington Today.

Летом 2022 года в полицию обратился бывший ученик Бакстер из города Берлингтон. Он заявил, что учительница домогалась его в 1982—1983 годах — тогда парень учился в восьмом классе. Затем с похожими заявлениями обратились еще четыре бывших ученика женщины.

Мужчина, который первым обратился в полицию, признался, что жаловался администрации школы, но его слова не приняли всерьез и даже обвинили в нападении на учительницу. В итоге ему пришлось бросить учебу, позже у него выявили депрессию, посттравматическое расстройство. Помимо этого, экс-ученик Бакстер начал злоупотреблять психоактивными веществами.

В конце февраля учительницу признали виновной в семи эпизодах сексуального насилия над детьми. Приговор ей вынесут 20 мая.

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