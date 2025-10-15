Отправилась в море во время сильных волн: военный прокурор Хабаровска утонула на глазах у сына

В Таиланде военный прокурор Хабаровска утонула из-за сильных волн. Все произошло на глазах ее сына.

Как сообщает Telegram-канал Mash, супруги отправились на Пхукет с сыном по горящей путевке, которую взяли в кредит. Семья накануне вечером пришла на пляж. 37-летняя женщина решила поплавать с маской, несмотря на уговоры мужа, который просил не идти в море из-за сильных волн. Но россиянка не послушалась и в итоге утонула.

Спасатели извлекли ее тело. Семья решает вопрос с транспортировкой погибшей в Россию.

Ранее блогер-волонтер Светлана Шерстобоева, которая много лет помогает искать пропавших в Таиланде людей, сообщила, что друзья и родственники исчезнувшей в Бангкоке россиянки Эрики Владыко отказались от ее услуг.

