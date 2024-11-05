«Спасибо, мы справляемся»: родственники пропавшей в Таиланде россиянки отказались от помощи в ее поиске

Блогер-волонтер Светлана Шерстобоева, которая много лет помогает искать пропавших в Таиланде людей, сообщила, что друзья и родственники исчезнувшей в Бангкоке россиянки Эрики Владыко отказались от ее услуг.

У Светланы большой поисковый опыт, при этом работает она бесплатно. По словам женщины, ее знает весь Таиланд, а у команды работающих с ней волонтеров есть контакты поисковой организации в Бангкоке.

Недавно она рассказала, что связалась с друзьями пропавшей Владыко и объяснила им, что может помочь проверить информацию об Эрике по загранпаспорту в иммиграционной полиции. Однако ей ответили «Спасибо, мы справляемся» и прекратили общение.

В разговоре с mk.ru Шерстобоева добавила, что паспорт Эрики «ничего не дал». Более того, супруг пропавшей на предложение о помощи ответил возмущением.

«Он не хочет, чтобы его имя вообще звучало. Недоволен, что оно всплыло, высказал претензии за то, что я обратилась к журналистам. Но если ничего не делать, сидеть и скрывать, то никого не найдешь. Подруга Эрики, которая живет в Бангкоке, ищет ее, обсуждает какие-то версии с мужем», — рассказала волонтер.

Напомним, что переехавшая в Банкок 34-летняя Эрика Владыко пропала 13 сентября. Ночью она вызвала такси, добралась до улицы с ночными клубами, зашла в один из них, и с тех пор ее никто не видел.

В отеле россиянка оставила без присмотра 4-летнюю дочь. Девочку на следующее утро обнаружили сотрудники гостиницы, которые передали ребенка в местный детский дом.

