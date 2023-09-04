Отметил первый учебный день: 14-летний хоккеист умер, надышавшись газом из баллончика для зажигалок

В лесопосадке у гаражного кооператива в Ельце обнаружили тело 14-летнего мальчика. Им оказался юный хоккеист из команды «Энергия Елец». Он скончался после того, как вдохнул газ из баллончика для зажигалок. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

По информации источника, мальчик решил вместе с друзьями отметить первый учебный день. Они купили в местном торговом центре газ сразу после уроков. В результате плохо стало только спортсмену. Он начал задыхаться практически сразу. Остальные же школьники не пострадали.

Когда состояние подростка стало стремительно ухудшаться, была вызвана бригада скорой помощи. Однако приехать медики не успели. Хоккеист скончался.

Ранее в Петербурге годовалый ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии после обеда. Как стало известно, малыш случайно опрокинул на себя тарелку с горячим супом. В итоге он получил серьезные травмы, у него диагностировали термический ожог 12% тела второй степени.

Кроме того, появилась информация о госпитализации семилетнего мальчика в Саратове. Во время игр во дворе на него упали футбольные ворота.