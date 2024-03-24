Владелец «Крокуса» объяснил, почему охрана не смогла противостоять террористам

Владелец «Крокус Сити Холл» Араз Агаларов заявил, что здание охраняли более 30 человек, но все они работали без оружия, поэтому не могли противостоять вооруженным террористам.

«В любом месте, если люди в камуфляже выходят из машины с четырьмя Калашниковыми и начинают всех расстреливать, причем, было найдено несколько обойм, по-моему, 600 гильз, то надо отдавать себе отчет, что никакая служба безопасности с этим… это войсковая операция, по сути, была совершена диверсантами. Ну что может сделать служба безопасности», - сказал бизнесмен в беседе с РБК.

Он также подчеркнул, что один из сотрудников охраны до сих пор числится пропавшим без вести.

«Они поддерживали несколько часов зал в таком состоянии, что не было обрушения, чтобы у людей была возможность выйти», - отметил Агаларов работу охранников.

Предприниматель не стал оценивать материальный ущерб, нанесенный в результате теракта. Кроме того, Агаларов не смог точно ответить на вопрос о том, будет ли восстановлен концертный зал.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Вооруженные люди открыли прицельный огонь из автоматов по зрителям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник». По предварительным данным, в результате погибли 133 человека, в том числе трое детей, еще 152 пострадали. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура.

Ранее сообщалось, что в Басманный суд Москвы 24 марта доставят террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл». Возле здания усилили меры безопасности.