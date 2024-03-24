Владелец «Крокуса» объяснил, почему охрана не смогла противостоять террористам
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Владелец «Крокус Сити Холл» Араз Агаларов заявил, что здание охраняли более 30 человек, но все они работали без оружия, поэтому не могли противостоять вооруженным террористам.
«В любом месте, если люди в камуфляже выходят из машины с четырьмя Калашниковыми и начинают всех расстреливать, причем, было найдено несколько обойм, по-моему, 600 гильз, то надо отдавать себе отчет, что никакая служба безопасности с этим… это войсковая операция, по сути, была совершена диверсантами. Ну что может сделать служба безопасности», - сказал бизнесмен в беседе с РБК.
Он также подчеркнул, что один из сотрудников охраны до сих пор числится пропавшим без вести.
«Они поддерживали несколько часов зал в таком состоянии, что не было обрушения, чтобы у людей была возможность выйти», - отметил Агаларов работу охранников.
Предприниматель не стал оценивать материальный ущерб, нанесенный в результате теракта. Кроме того, Агаларов не смог точно ответить на вопрос о том, будет ли восстановлен концертный зал.
Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Вооруженные люди открыли прицельный огонь из автоматов по зрителям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник». По предварительным данным, в результате погибли 133 человека, в том числе трое детей, еще 152 пострадали. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура.
Ранее сообщалось, что в Басманный суд Москвы 24 марта доставят террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл». Возле здания усилили меры безопасности.