Стоял рядом с афишей «Пикника»: за две недели до теракта в «Крокусе» засняли одного из преступников

Одного из предполагаемых террористов видели в «Крокусе» 7 марта. В тот день мужчину заснял фотограф, о чем его коллега рассказала в беседе с изданием Daily Storm.

По ее словам, мужчина пришел в «Крокус» на концерт Алессандро Сафина.

«Говорят, странно себя вел, сидел на диване и молился, шептал что-то, потом лихорадочно ходил по залу», - передает слова фотографа его «напарница».

Интересно, что снимок был сделан в холле, а не в самом зрительном зале. На фотографии можно заметить, что предполагаемый террорист стоит как раз рядом с афишей предстоящего концерта рок-группы «Пикник».

При этом, по словам женщины, мужчина никак не мог зайти в здание без билета на концерт, поскольку сотрудники комплекса всегда проверяют билеты на входе.

По информации от Telegram-канала 112, подозреваемый намеренно пришел в «Крокус» за две недели до теракта, чтобы изучить планировку, расположение постов охраны и просчитать пути отхода.

Напомним, трагедия произошла вечером 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» в здание проникли несколько вооруженных человек. Они открыли стрельбу по зрителям и подожгли «Крокус».

Некоторым людям удалось выбраться из атакованного террористами концертного зала. Так, например, более 100 человек отыскали выход благодаря юным сотрудникам комплекса.