Отец жестоко избил доставщика, наехавшего на его пятилетнюю дочь в Краснодаре

В Краснодаре отец избил доставщика, который сбил его пятилетнюю дочь во дворе. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

Инцидент произошел во дворе жилого дома на ул. Генерала Трошева, 37. На кадрах видно, как девочка гуляет во дворе с семьей. Внезапно она побежала через дорогу и попала под колеса курьеру, ехавшему на скутере.

Отец девочки накинулся на курьера с кулаками и повалил его на землю. Плачущей дочери он уделил внимание потом.

В полиции Краснодара пояснили, что по факту аварии проводится проверка. 21-летний курьер обратился в полицию с жалобами на побои.

