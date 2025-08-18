В Санкт-Петербурге двое мужчин обстреляли 16-летнего курьера из-за скутера

В Санкт-Петербурге двое мужчин выстрелили в несовершеннолетнего курьера из травматического пистолета. Об этом пишет Telegram-канал 78 | Новости.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 17 августа, в Купчино. 16-летний курьер вышел из заведения быстрого питания и увидел двух мужчин около его припаркованного скутера. Мужчины хотели покататься.

Когда молодой человек попросил слезть с транспорта, в ответ в него начали стрелять из травматического пистолета.

Правоохранители по горячим следам задержали 45-летнего уроженца Армении и его 37-летнего товарища. Сейчас они пытаются найти объяснение своему поступку, пишет Telegram-канал.

Сообщается, что сам курьер в итоге не пострадал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

