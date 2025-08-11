Андрей Никитин допустил исчезновение профессии курьера из-за доставки дронами

Андрей Никитин допустил исчезновение профессии курьера из-за доставки товаров дронами. Об этом сообщает ТАСС.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин допустил «вымирание» профессии в будущем из-за доставки товаров дронами. По его мнению, использование такой доставки произойдет еще не скоро, при этом Никитин отметил ее перспективы.

«Есть эксперименты, связанные с доставкой дронами. Может быть, скоро курьер станет вымирающей профессией», — высказался министр транспорта РФ.

По словам Никитина, чтобы обезопасить людей, для начала новые технологии должны пройти испытания.

