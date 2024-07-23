Отец с ребенком случайно заплыли на сапбордах в Россию и не вернулись

Мужчина вместе с сыном случайно заплыли на сапбордах из Латвии в Россию и были задержаны. Об этом сообщает Delfi.

По данным источника, инцидент произошел в Лудзенском крае 21 июля, его зафиксировала латвийская погранслужба. Отец с ребенком, сплавлялись на сапбордах по приграничной реке Зилупе, которую в РФ называют Синяя. Латвийские пограничники обнаружили нарушителей, однако не успели ничего предпринять.

Нарушители границы были задержаны уже в России, после чего латвийские пограничники официально запросили у российской стороны информацию о статусе задержанного лица. Известно, что ни мужчина, ни его сын в Латвию пока так и не вернулись.

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