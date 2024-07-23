В Перми мужчина несколько раз ударил топором по голове раненого участника СВО

В Перми мужчина несколько раз ударил топором по голове участника СВО, который находился в отпуске после ранения. Нападавший задержан.

Об этом сообщает Telegram-канал Большая Пермь.

По информации источника, инцидент произошел на этно-ландшафтном фестивале «Зов Пармы». В результате конфликта мужчина ударил топором бойца СВО и сотрудника ГУФСИН.

По данным Ura.ru, один из пострадавших находится в реанимации, он в тяжелом состоянии. Другой отказался от госпитализации.

Задержан мужчина, который, предположительно, совершил нападение. Известно, что он 1989 года рождения. Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело.

Ранее на Кубани раскопали могилу участника СВО с целью перезахоронения. Вдова погибшего заявила, что он участвовал в спецоперации по поддельной повестке. Женщина подозревает, что таким образом избранник хотел «сбежать» от нее.