Отец решил прокатить сына в ковше трактора, но игра закончилась смертью ребенка

Отец решил покатать 11-летнего сына в ковше трактора, но ребенок выпал и погиб под колесами. Все случилось в Марий Эл. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

По данным источника, отец катал сына в ковше трактора МТЗ-82. Мальчик выпал и попал под колеса во время движения транспортного средства. В результате этих обстоятельств мальчик умер от полученных травм.

Сейчас в отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы писали о том, что в Самарской области водитель катера перерубил ноги 12-летней девочке и скрылся. На данный момент пострадавший ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии, и врачи делают все возможное, чтобы спасти конечности.

Еще один случай произошел под Рязанью. Там волонтер убил школьника битой во время игры в лапту. Семиклассник приехал на каникулы из Москвы в лагерь, в котором обучают стрельбе из пневматического оружия. В один из дней команда из школьников отправилась к озеру Святое. Подростки играли в лапту, а вскоре к ним вступил в игру волонтер по работе и присмотру за детьми.